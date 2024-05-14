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Булыкин: не сомневаюсь, что Тюкавин может уехать в европейский топ-клуб

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Бывший игрок "Динамо" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о продолжении карьеры за рубежом нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Я не сомневаюсь, что Тюкавин может уехать в европейский топ-клуб. Сейчас самое время Косте уехать в хорошую иностранную команду, но для этого ему нужно шикарно провести две последние игры за "Динамо", забить и выиграть чемпионство. Вот тогда точно можно со спокойной душой ехать в хороший топ-клуб и продолжать карьеру на международном уровне", - сказал Булыкин.

Константин Тюкавин в текущем сезоне забил 16 голов и сделал девять голевых передач. Контракт 21-летнего форварда рассчитан до 2028 года, по оценке Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. По сообщениям СМИ, к Тюкавину проявляет интерес мадридский "Атлетико". За два тура до конца чемпионата "Динамо" занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе "бело-голубых" 53 балла. Главными конкурентами за чемпионский титул являются "Зенит" и "Краснодар", у которых 51 и 50 очков соответственно. Следующий матч динамовцы проведут против самарских "Крыльев Советов", а в заключительном 30-м туре сыграют в гостях с "Краснодаром.

Источник: "Чемпионат"

Константин Тюкавин Дмитрий Булыкин Динамо
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