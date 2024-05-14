Подопечные Сергея Игнашевича за два тура до финиша занимают 15-е место с 26 очками. Если калининградцы по итогам 30 туров займут 14-е место и одновременно пройдут в финал Кубка, то календарь стыковых матчей изменят.
Сейчас стыковые матчи назначены на 29 мая и 1 июня, финал Кубка пройдет 2 июня. Если "Балтика" пройдет в финале Пути регионов "Спартак" и завершит чемпионат на 14-м месте, то стыковые матчи пройдут 6 и 9 июня.
В последних двух турах калининградцы сыграют с "Ростовом" в гостях и проведут домашнюю игру с "Локомотивом".
Источник: "РБ Спорт"
Календарь стыковых матчей сместится, если "Балтика" выйдет в финал Кубка и займет 14-е место в РПЛ
Даты стыковых матчей за право остаться в РПЛ могут быть изменены, если "Балтика" выйдет в Суперфинал Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"