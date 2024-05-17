"В этой ситуации хорошую работу провели агенты. У сербов агенты очень квалифицированные. Результат может быть, а может и не быть. Но если его не будет, то вместе с главным тренером должен будет уйти спортивный директор. Если Станкович будет побеждать, то все будут довольны", - сказал Сёмин.
Накануне руководство "Спартака" объявило о приходе в клуб известного экс-футболиста миланского "Интера", а ныне тренера Деяна Станковича. В московский клуб серба привел спортивный директор "красно-белых" Томаш Амарал. Станкович начнет работать со следующего сезона, а пока команду продолжит готовить к матчам Владимир Слишкович, которого назначили врио главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля. В качестве тренера Деян Станкович работал в родном сербском клубе "Цревна Звезда", "Сампдории", венгерском "Ференцвароше".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Сёмин: в случае неудачи Станковича в "Спартаке" с ним должен будет уйти Амарал
Российский тренер Юрий Сёмин оценил решение назначить на должность главного тренера "Спартака" сербского специалиста Деяна Станковича.