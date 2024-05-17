"Для "Локомотива" возможный уход Миранчука станет потерей. Это техничный игрок, который может решить эпизод. Антон способен создать момент за счет индивидуального мастерства - такие футболисты всегда ценятся. Но если у него есть мечта попробовать свои силы в европейском чемпионате, нельзя от нее отказываться", - заявил Тарханов.
Антон Миранчук принял участие в 36-ти матчах "Локомотива" в текущем сезоне. На счету полузащитника 7 забитых мячей и 6 результативных передач во всех турнирах. Контракт Миранчука с "железнодорожниками" истекает летом 2024-го года. Ранее сообщалось, что московский клуб планирует продлить контракт с Миранчуком, однако проблемой могут стать финансовые запросы со стороны футболиста
Вадим Шпинев, агент Антона Миранчука, заявил, что рассмотрит возможность трудоустройства своего клиента в Европе в летнее трансферное окно. Зимой интерес к Миранчуку приписывали клубам из Турции, в числе которых назывался "Бешикташ".
Источник: "РБ Спорт"
Тарханов: для "Локомотива" уход Миранчука станет потерей, но от мечты попробовать себя в Европе нельзя отказываться
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный уход полузащитника Антона Миранчука из "Локомотива" в летнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Локомотива"