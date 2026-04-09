Защитник "Зенита" рассказал о реакции в команде на незабитые пенальти игроков

"Конечно же, мы поддержали их после того, как они не забили пенальти.Мы — одна команда, двигаемся вперёд вместе, всё делаем вместе! Так что очень нужные им слова поддержки они услышали", - сказал Дркушич "Советскому Спорту".
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу в серии пенальти со счетом 7:6. В составе сине-бело-голубых свои удары не реализовали Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.