Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
22:00
СельтаНе начат
Болонья
22:00
Астон ВиллаНе начат
Порту
22:00
Ноттингем ФорестНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
19:45
АЕК АфиныНе начат
Шахтер
22:00
АЗ АлкмарНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ФиорентинаНе начат
Майнц
22:00
СтрасбургНе начат

Ду Кейрос: "Зенит" всегда борется за чемпионство

Игрок "Оренбурга" Ду Кейрос оценил перспективы "Зенита" стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Я слежу за результатами «Зенита». Это хорошая команда, которая всегда борется за чемпионство — этот год не исключение. У меня там много друзей, я верю в них. Они будут бороться за победу до самого конца", - сказал Ду Кейрос "Чемпионату".

Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром Арене".

Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0, сине-бело-голубые потерпели поражение в серии пенальти со счетом 6:7.

На данный момент "Зенит" идет на втором месте в чемпионате, имея в своем активе 51 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится