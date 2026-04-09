"Я слежу за результатами «Зенита». Это хорошая команда, которая всегда борется за чемпионство — этот год не исключение. У меня там много друзей, я верю в них. Они будут бороться за победу до самого конца", - сказал Ду Кейрос "Чемпионату".
Вчера, 8 апреля, в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России состоялся матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром Арене".
Основное время игры завершилось ничьей со счетом 0:0, сине-бело-голубые потерпели поражение в серии пенальти со счетом 6:7.
На данный момент "Зенит" идет на втором месте в чемпионате, имея в своем активе 51 очко.
Ду Кейрос: "Зенит" всегда борется за чемпионство
Игрок "Оренбурга" Ду Кейрос оценил перспективы "Зенита" стать чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"