- Я честно не понимаю, кто должен вылететь из РПЛ. Мы видим, как "Сочи" прибавил весной. Мы видим, как великолепно играет "Балтика", но эти пропущенные мячи на 90+ - жалко, конечно. Атмосфера и болельщик в Калининграде - прекрасные! Мне непонятно, кто вылетит из РПЛ. Хотелось, чтобы остались все, но по спортивному принципу - две команды вылетят, - передаёт слова Титова "Чемпионат".
За два тура до финиша сезона в Российской премьер-лиге последнее место с 23 очками занимает "Сочи", который в 10 весенних матчах чемпионата потерпел 2 поражения. Также в зоне прямого вылета находится калининградская "Балтика" (26 очков), которая пробилась в Суперфинал Кубка России. В активе сразу четырёх клубов по 29 очков - это воронежский "Факел", екатеринбургский "Урал", "Оренбург" и "Пари Нижний Новгород".
Титов: честно не понимаю, кто должен вылететь из РПЛ
Экс-полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: Матч Премьер