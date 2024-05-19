– Не знаю, что за обиды у Жени, он выходил в основном составе. Честно говоря, иногда меня удивляют высказывания футболистов. Я не понимаю.
Ранее форвард “Факела” Евгений Марков раскритиковал бывшего главного тренера воронежцев Сергея Ташуева из-за того, что специалист после увольнения не попрощался с командой. По словам нападающего, подобное поведение говорит о человеческих качествах Ташуева.
Напомним, Сергей Ташуев покинул пост главного тренера воронежского клуба в апреле.
Источник: “РБ Спорт”
Ташуев – о словах Маркова: не знаю, что за обиды у Жени
Бывший главный тренер “Факела” Сергей Ташуев отреагировал слова своего экс-подопечного Евгения Маркова.
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