В прошедшую субботу "Динамо" на своем поле обыграло "Крылья Советов" со счетом 4:1 в 29-м туре РПЛ. 21-летний форвард "бело-голубых" получил повреждение после контакта с полузащитником гостей Денисом Якубой. Тюкавин покинул поле на 90-й минуте в специальном ортезе на ноге.
"Врачи делают все возможное, чтобы он сыграл [против "Краснодара"]", - сказал агент.
Заключительный 30-й тур Российской Премьер-Лиги пройдет 25 мая, все матчи состоятся в одно и то же время. Московское "Динамо" на данный момент лидирует в чемпионате с 56 очками, "Зенит" идет на втором месте, набрав 54 очка, у "Краснодара" 53 балла и третье место в турнирной таблице. В решающих играх динамовцы отправятся в гости к "быкам", а петербуржцы примут на своем поле "Ростов". Константин Тюкавин в текущем сезоне забил 16 голов во всех турнирах и отдал девять голевых передач.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Агент Тюкавина: врачи делают все возможное, чтобы он сыграл против "Краснодара"
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина оценил шансы форварда выйти на последнюю игру сезона с "Краснодаром", в которой будет решаться судьба чемпионства.
Фото: ФК "Динамо"