Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
АланияЗавершен
Тюмень
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
Акрон1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Ленинградец1 тайм
Кубань
0 - 1 0 1
Химки1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
Торпедо
19:30
ШинникНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
19:30
ВеронаНе начат
Болонья
21:45
ЮвентусНе начат

Смородская: ни один топ-клуб РПЛ уже не возьмет Дзюбу. Лучшие годы Артема позади

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался по поводу игровой формы нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ни один топ-клуб РПЛ уже не возьмет Дзюбу. Лучшие годы Артема позади. В его возрасте нападающие уже не могут быть результативными. То, что дороги "Локомотива" и Дзюбы разойдутся после этого сезона, очевидно", - высказала свое мнение Смородская.

Артем Дзюба присоединился к "железнодорожникам" в феврале 2023 года, перейдя из турецкого "Адана Демирспор". В дебютных 11 играх форвард записал на свой счет восемь голов и пять голевых передач. В текущем сезоне 35-летний нападающий забил четыре гола и столько же раз ассистировал партнерам. Действующий контракт Артема Дзюбы с клубом истекает в конце этого сезона, игрок отказался от опции автоматического продления. По информации в СМИ, форвард может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

Источник: "РБ Спорт"

Артем Дзюба Локомотив Ольга Смородская
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится