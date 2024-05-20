"Ни один топ-клуб РПЛ уже не возьмет Дзюбу. Лучшие годы Артема позади. В его возрасте нападающие уже не могут быть результативными. То, что дороги "Локомотива" и Дзюбы разойдутся после этого сезона, очевидно", - высказала свое мнение Смородская.
Артем Дзюба присоединился к "железнодорожникам" в феврале 2023 года, перейдя из турецкого "Адана Демирспор". В дебютных 11 играх форвард записал на свой счет восемь голов и пять голевых передач. В текущем сезоне 35-летний нападающий забил четыре гола и столько же раз ассистировал партнерам. Действующий контракт Артема Дзюбы с клубом истекает в конце этого сезона, игрок отказался от опции автоматического продления. По информации в СМИ, форвард может перейти в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: ни один топ-клуб РПЛ уже не возьмет Дзюбу. Лучшие годы Артема позади
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался по поводу игровой формы нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"