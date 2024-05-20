"В истории с Чаловым я не понимаю, как он ещё и требует, чтобы ему зарплату повысили? Вот до чего обнаглел! Пускай идёт на все четыре стороны и попробует в Европе где-то поиграть, надо его отпускать", - сказал он.
Пономарев обратил внимание, что из 12 забитых мячей в РПЛ, Чадов забил семь с пенальти. Опыт выступления воспитанника "армейцев" в Швейцарии Пономарев назвал неудачным: "Внимания на него никто не обратил в Европе, вернулся обратно". Федор Чалов в рамках РПЛ к 12 голам добавил еще три голевые передачи, еще один забитый матч на его счету в Кубке России. ЦСКА продлили контракт со своим воспитанником до конца сезона 2024/25. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Пономарев: Чалов обнаглел! Пускай идёт на все четыре стороны и попробует в Европе поиграть
Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал решение клуба продлить контракт с 26-летним нападающим Федором Чаловым.
Фото: ЦСКА