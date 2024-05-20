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Пономарёв: пускай Чалов идет на все четыре стороны и попробует в Европе где-то поиграть, надо его отпускать

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о форварде "армейцев" Фёдоре Чалове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надо показать хорошую зрелую игру, он уже в солидном для футбола возрасте. В истории с Чаловым я не понимаю, как он еще требует, чтобы ему зарплату повысили? Вот до чего обнаглел! Пускай идет на все четыре стороны и попробует в Европе где-то поиграть, надо его отпускать", - цитирует Пономарёва Metaratings.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за московский ЦСКА 40 матчей и отметился шестнадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 12 миллионов евро. Форвард продлил контракт с "армейцами" до лета 2025 года.

После 28-ми сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 42 очка. На момент написания новости ЦСКА играет с "Пари НН" на выезде и на 43-й минуте матча ведёт в счёте 3:0.

Владимир Пономарев ЦСКА Федор Чалов
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