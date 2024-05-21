"Если Набабкин чувствует в себе силы продолжать играть, то он может помочь командам второй восьмёрки РПЛ, а также клубам из ФНЛ. В первую очередь, это зависит от психологического состояния, готов ли футболист играть дальше или он устал морально. Набабкин много лет играл в ЦСКА, это говорит о том, что он человек, который достоин уважения", - заявил Хомуха.
Кирилл Набабкин перебрался в ЦСКА из "Москвы" в декабре 2009-го года. В текущем сезоне на его счету 1 голевая передача в 20-ти матчах за "армейцев" во всех турнирах. Контракт 37-летнего ветерана с клубом подходит к концу летом 2024-го года.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой ЦСКА не планирует предлагать Набабкину новый контракт. Отмечается, что футболисту будет предложена должность в структуре клуба, однако сам Набабкин еще не принял решения о завершении карьеры футболиста.
Источник: "Чемпионат"
Хомуха: Набабкин может помочь командам второй восьмёрки РПЛ. Он много лет играл в ЦСКА и заслужил уважение
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал слухи о скором уходе защитника "армейцев" Кирилла Набабкина из команды.
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