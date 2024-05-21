Матчи Скрыть

Силкин: Марцел Личка - лучший тренер РПЛ в этом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что Марцел Личка - лучший тренер этого сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Я бы назвал лучшим тренером сезона РПЛ Марцела Личку, он мне нравится. Открытием сезона Константина Тюкавина и при этом никто не разочаровал", - цитирует Силкина "Чемпионат".

После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет на выезде с "быками", а "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов".

Сергей Силкин Марцел Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится