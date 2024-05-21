"Я бы назвал лучшим тренером сезона РПЛ Марцела Личку, он мне нравится. Открытием сезона Константина Тюкавина и при этом никто не разочаровал", - цитирует Силкина "Чемпионат".
После 29-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Тройку лидеров замыкает "Краснодар", отстающий от "бело-голубых" на три очка. В заключительном туре чемпионата России-2023/2024 команда Марцела Лички сыграет на выезде с "быками", а "сине-бело-голубые" примут на своём поле "Ростов".
Силкин: Марцел Личка - лучший тренер РПЛ в этом сезоне
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин считает, что Марцел Личка - лучший тренер этого сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"