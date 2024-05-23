- Сейчас на рынке Дркушич - интересный игрок. Безусловно, "Краснодар" - отличный клуб. Но сможет ли там он оказаться, это вопрос для клуба, - передаёт слова Ратковицы "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 24-летний словенский центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич входит в трансферный шорт-лист "Краснодара". По итогам текущего сезона "барсы" покидают Российскую премьер-лигу, при этом в Первой лиге, где им предстоит выступать в следующем сезоне, действует лимит на легионеров "не более четырёх в заявке".
На счету Дркушича в текущем сезоне 23 матча за клуб во всех турнирах и 2 забитых гола, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.
Агент защитника "Сочи" Дркушича - о трансферном интересе к игроку: безусловно, "Краснодар" - отличный клуб
Агент центрального защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица дал комментарий по информации о возможном трансфере игрока в "Краснодар".
Фото: ФК "Сочи"