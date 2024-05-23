- Не знаю, насколько вероятен этот переход. Единственный вопрос там - основной вратарь Доннарумма, он молодой, и есть ли смысл идти с ним конкурировать? Есть ли смысл переходить? Доннарумма - с именем вратарь, и приоритет, наверно, будет отдан ему. С одной стороны, "ПСЖ" - это бренд, но с другой стороны, если есть другой вариант, лучше рассмотреть его. Может ли Сафонов там капитально присесть? Так я об этом и говорю. А играть только в Кубке Франции - это, наверно, не особо интересно. Сафонов играет на уровне топ-5 лиг, это однозначно, - передаёт слова Пименова Metaratings.ru.
Ранее появилась информация о трансферном интересе со стороны французского "Пари Сен-Жермен" к 25-летнему вратарю "Краснодара" и сборной России Матвею Сафонову. По данным российских СМИ, парижане готовы уплатить за переход Матвея трансферную компенсацию в размере 20 миллионов евро. В то же время во французских СМИ информации о гипотетическом трансфере Сафонова в "ПСЖ" не появлялось.
За сборную России Матвей Сафонов сыграл в 13 матчах, в которых пропустил 8 голов, 8 игр за национальную команду вратарь завершил "всухую".
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Пименов: "ПСЖ" - это бренд, но есть ли смысл Сафонову идти конкурировать с Доннаруммой?
Экс-нападающий французского "Метца" Руслан Пименов высказался по поводу возможного интереса "ПСЖ" к голкиперу "Краснодара" Матвею Сафонову.
Фото: ФК "Краснодар"