"Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в ПСЖ у нас нигде не публиковалась. Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провёл плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдёт", - заявил Момон.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к голкиперу "Краснодара" и сборной России Матвею Сафонову со стороны ПСЖ. Сообщалось, что чемпион Франции готов заплатить за трансфер Сафонова 20 миллионов евро. По данным источников, в парижском клубе видят Сафонова вторым вратарем, дублером итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.
В текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие во всех 29-ти матчах чемпионата России. В десяти из них голкиперу удалось сохранить свои ворота "на замке". За тур до конца чемпионата "Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего "Динамо" на 3 очка. В последнем туре "Краснодар" примет на своем поле "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Журналист L’equipe: во Франции не знают Матвея Сафонова. О его переходе в ПСЖ у нас никто не писал
Французский журналист Антуан Момон из издания L’equipe усомнился в правдоподобности слухов о возможном трансфере вратаря Матвея Сафонова из "Краснодара" в ПСЖ.
Фото: "Чемпионат"