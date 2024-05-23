- Я слышал о том, что его берут вторым вратарём. Я категорически против этого. Только первым вратарём. Если он идёт в запас к кому-то, лучше ему не портить себе дальнейшую карьеру. Потянет ли Сафонов этот чемпионат? У него достаточно хороший уровень для вратаря, а уровень оплаты будет зависеть от того, каким номером он будет. Будет он в стартовом составе или протирать штаны на скамейке запасных. Вот ведь что самое страшное, - передаёт слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Ранее в российском футбольном инфопространство появилась информация, что 25-летним голкипером "Краснодара" и сборной России якобы интересуется чемпион Франции "Пари Сен-Жермен". Сообщалось, что сумма возможной трансферной компенсации составляет 20 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Сафонова 29 матчей в Российской премьер-лиге с 27 пропущенными голами и 10 игр без пропущенных мячей.
Журналист L’Equipe: во Франции не знают Матвея Сафонова. О его переходе в "ПСЖ" у нас никто не писал
Кавазашвили: категорически против того, чтобы Сафонов шёл в "ПСЖ" вторым вратарём. Только первым
Экс-голкипер "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о возможном переходе вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: РФС