"Удивительно, но в Европе не очень играют в обороне. У нас все-таки в защите лучше действуют. Они вообще беспардонно играют. Так что наши защитники по своему классу точно выше, чем на Западе. Тикнизян хорош в защите. Грамотный футболист. Он хорошо отбирает мяч внизу, умеет бороться внизу. Он станет находкой для любой из европейских команд", - цитирует Пономарёва "Матч ТВ".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провёл 30 матчей за московский "Локомотив" и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Наира Тикнизяна заинтересован ряд европейских клубов, в том числе "Марсель", "Болонья" и "Нант". После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 50 очков. В заключительном туре РПЛ "Локомотив" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
Пономарёв: Тикнизян станет находкой для любой из европейских команд
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"