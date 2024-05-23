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Пономарёв: Тикнизян станет находкой для любой из европейских команд

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Удивительно, но в Европе не очень играют в обороне. У нас все-таки в защите лучше действуют. Они вообще беспардонно играют. Так что наши защитники по своему классу точно выше, чем на Западе. Тикнизян хорош в защите. Грамотный футболист. Он хорошо отбирает мяч внизу, умеет бороться внизу. Он станет находкой для любой из европейских команд", - цитирует Пономарёва "Матч ТВ".

В текущем сезоне Наир Тикнизян провёл 30 матчей за московский "Локомотив" и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Наира Тикнизяна заинтересован ряд европейских клубов, в том числе "Марсель", "Болонья" и "Нант". После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 50 очков. В заключительном туре РПЛ "Локомотив" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".

Владимир Пономарев Наир Тикнизян Локомотив
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