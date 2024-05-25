- Думаю, они не упустят своего шанса. Несмотря на то, что "Динамо" устраивает ничья, не думаю, что в этой встрече они будут играть вторым номером. Играя на ничью, получишь поражение. В этом чемпионате я не помню, чтобы Личка играл вторым номером даже против "Зенита". Почему он будет играть вторым номером против "Краснодара"? Не думаю, что мы увидим много голов в этой встрече, но уверен, матч будет зрелищный, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Московское "Динамо" под руководством главного тренера Марцела Лички за тур до завершения розыгрыша Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице первое место с 56 очками, опережая на 2 очка петербургский "Зенит" и на 3 очка "Краснодар". В рамках 30 тура РПЛ бело-голубые сыграют на выезде с "Краснодаром", при этом для завоевания чемпионства им необходимо и достаточно не проиграть.
В случае поражения "Динамо" от "быков" чемпионом станет либо сам "Краснодар", либо "Зенит" - если в параллельном матче обыграет дома "Ростов".
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Орещук: не думаю, что Личка будет играть против "Краснодара" вторым номером. Он так не играл даже против "Зенита"
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался о перспективах бело-голубых в решающем матче гонки за чемпионство в РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Динамо"