"Насколько мне известно, у руководства и тренерского штаба с Артемом не было никаких разговоров, объявлений, претензий или слов благодарности. Никто даже не попрощался с ним. Узнали об этой новости из социальных сетей. В целом расставание было ожидаемым и не стало ни для кого сюрпризом, но, наверное, можно было как-то это все сделать по-человечески", - цитирует Гольдмана "СЭ".
Сегодня, 29-го мая, стало известно, что Артём Дзюба покидает московский "Локомотив" на правах свободного агента. В завершившемся сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 26-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего форварда в 2,8 миллионов евро.
По итогам чемпионата России-2023/2024 команда Михаила Галактионова заняла четвёртое место в турнирной таблице с 53-мя очками. Ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт Артёма Дзюбы с "железнодорожниками" может быть продлён, если нападающий наберёт 12 баллов по системе "гол+пас". Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак", тульский "Арсенал", "Томь", "Ростов" и турецкий "Адана Демирспор".
Агент Дзюбы: узнали об уходе Артёма из "Локомотива" благодаря интернету - никто с ним не попрощался
Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы, высказался об уходе своего клиента из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"