"За кого болел в чемпионской гонке? За "Динамо". Импонирует игра Тюкавина и работа Лички. Плюс команда уже давно не выигрывала чемпионат", - цитирует Ильина "РБ Спорт".
Вчера, 29-го мая, грозненский "Ахмат" объявил об уходе Владимира Ильина из клуба на правах свободного агента. Московское "Динамо" по итогам сезона-2023/2024 заняло третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 56 очков в 30-ти встречах, чемпионом России стал петербургский "Зенит" в шестой раз кряду. В заключительном туре РПЛ подопечные Марцела Лички уступили "быкам" со счётом 0:1.
Экс-игрок "Ахмата" Ильин заявил, что болел за "Динамо" в чемпионской гонке
Бывший нападающий "Ахмата" Владимир Ильин рассказал, что болел за московское "Динамо" в чемпионской гонке.
Фото: ФК "Ахмат"