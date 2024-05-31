"У Сутормина еще год контракта с "Зенитом". Он возвращается в команду и будет проходить сборы", - рассказал Клюев "Матч ТВ".
Напомним, что в феврале 2024 года "Сочи" арендовал Сутормина у питерского "Зенита" до конца сезона. За сочинцев российский полузащитник провел 10 матчей и отметился 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
В составе "Зените" Алексей провёл 127 матчей, в которых отметился 13 голами и 11 ассистами. За это время он успел стать четырёхкратным победителем чемпионата России, трехкратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка России.
Агент Сутормина рассказал, что его клиент возвращается в "Зенит"
Агент Александр Клюев заявил, что его клиент, российский полузащитник "Сочи" Алексей Сутормин, возвращается в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"