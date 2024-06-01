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В "Ростове" отреагировали на новости о возможном переходе Карпина в "Бешикташ"

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о том, что наставником ростовчан Валерием Карпиным интересуется турецкий "Бешикташ".
Фото: ФК "Ростов"
"Я не знаю о новости, что "Бешикташ" заинтересован в Карпине, и комментировать её не могу. Конечно, Карпин остаётся в Ростове", - сказал Рыскин.

Журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что Валерий Карпин может возглавить турецкий клуб "Бешикташ". Российского тренера включили в шорт-лист вместе с Нури Шахином и Ван Боммелем, которые сейчас тренируют "Боруссию Д" и "Антверпен".

Карпин совмещает работу в "Ростове" и в сборной России, ростовчане в завершившемся сезоне заняли седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 43 очка.

Источник: "Чемпионат"

Алексей Рыскин Валерий Карпин Ростов Бешикташ
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