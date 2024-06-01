- Пять лет до этого ЦСКА не попадал в тройку. Это были удачные сезоны? В том году выиграли Кубок, заняли второе место. В этом году неудачный сезон, но Федотов хоть какой-то трофей принёс команде и медали, а до него никто ничего не выигрывал. Ну поменяйте тренера, и ещё лет пять никто ничего не выиграет, - передаёт слова Кузнецова "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 московский ЦСКА под руководством главного тренера Владимира Федотова занял шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 48 очков в 30 матчах. В Кубке России "армейцы" выбыли на стадии финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), уступив в двухматчевом противостоянии "Зениту" (1:1, 0:0, пен. 4:5).
В сезоне-2022/2023 ЦСКА с Федотовым стал обладателем Кубка России и серебряных медалей чемпионата, набрав 58 очков.
Дмитрий Кузнецов: Федотов хоть какой-то трофей принёс ЦСКА. Поменяйте тренера, и ещё лет пять никто ничего не выиграет
Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о возможном увольнении главного тренера красно-синих Владимира Федотова.
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