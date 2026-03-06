"Мягкая игрушка, а не команда". Непомнящий - о "Спартаке"

"Динамо" играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. "Спартак" же не держит игру. У них нет стержня. "Спартак" — мягкая игрушка, а не команда", — сказал Непомнящий.
Вчера, 5 марта, состоялось московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась разгромным поражением красно-белых со счетом 2:5. Четыре мяча хозяева поля забили после 67-й минуты игры.
Напомним, ответный поединок пройдет 18 марта на "Лукойл Арене". По итогам двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ победитель этой пары встретится с победителем пары "Краснодар" - ЦСКА.
Источник: "Чемпионат"