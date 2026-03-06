Матчи Скрыть

"Мягкая игрушка, а не команда". Непомнящий - о "Спартаке"

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о разгромном поражении "Спартака" от "Динамо" в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (2:5).
Фото: ФК "Динамо"
"После первого гола "Динамо" соперник взял игру под контроль. Довольно долго "Спартак" играл с преимуществом, а потом все рассыпалось. За пять-семь минут им забили несколько голов. Для меня загадка, почему так произошло.

"Динамо" играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. "Спартак" же не держит игру. У них нет стержня. "Спартак" — мягкая игрушка, а не команда", — сказал Непомнящий.

Вчера, 5 марта, состоялось московское дерби между "Динамо" и "Спартаком" в рамках первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась разгромным поражением красно-белых со счетом 2:5. Четыре мяча хозяева поля забили после 67-й минуты игры.

Напомним, ответный поединок пройдет 18 марта на "Лукойл Арене". По итогам двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ победитель этой пары встретится с победителем пары "Краснодар" - ЦСКА.

Источник: "Чемпионат"

