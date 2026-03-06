"У Вадима остались болевые ощущения". Агент Ракова рассказал о восстановлении игрока

Владимир Кузьмичев, агент вингера "Крыльев Советов" Вадима Ракова, поделился инфомацией о состоянии своего клиента.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"У Вадима остались болевые ощущения в ноге. Это не говорит о каком-то рецидиве или о том, что сделали что-то неудачно. Все доктора, с кем мы общались, говорят, что когда проходит такая операция и вставляют пластину, боли остаются какое-то время.