"У Вадима остались болевые ощущения". Агент Ракова рассказал о восстановлении игрока

"У Вадима остались болевые ощущения в ноге. Это не говорит о каком-то рецидиве или о том, что сделали что-то неудачно. Все доктора, с кем мы общались, говорят, что когда проходит такая операция и вставляют пластину, боли остаются какое-то время.
Здесь нужно потерпеть через не могу. Просто у кого-то более высокий болевой порог, у кого-то менее. Пока Вадик будет набирать форму, потихоньку он справится с этими болевыми ощущениями и выйдет на поле", - сказал агент.
Вадим Раков - воспитанник Академии московского "Локомотива". За "Крылья Советов" крайний нападающий выступает с лета прошлого года на правах аренды до конца нынешнего сезона. Действующее трудовое соглашение 21-летнего вингера с "железнодорожниками" рассчитано до июня 2027 года.
В составе самарской команды Раков принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых записал на свой счет 5 забитых голов и 2 результативные передачи. В декабре футболист перенес операцию.
