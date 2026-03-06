Матчи Скрыть

"У Вадима остались болевые ощущения". Агент Ракова рассказал о восстановлении игрока

Владимир Кузьмичев, агент вингера "Крыльев Советов" Вадима Ракова, поделился инфомацией о состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Агент также сообщил, что Раков тренируется на поле, но пока отдельно от общей группы самарцев.

"У Вадима остались болевые ощущения в ноге. Это не говорит о каком-то рецидиве или о том, что сделали что-то неудачно. Все доктора, с кем мы общались, говорят, что когда проходит такая операция и вставляют пластину, боли остаются какое-то время.

Здесь нужно потерпеть через не могу. Просто у кого-то более высокий болевой порог, у кого-то менее. Пока Вадик будет набирать форму, потихоньку он справится с этими болевыми ощущениями и выйдет на поле", - сказал агент.

Вадим Раков - воспитанник Академии московского "Локомотива". За "Крылья Советов" крайний нападающий выступает с лета прошлого года на правах аренды до конца нынешнего сезона. Действующее трудовое соглашение 21-летнего вингера с "железнодорожниками" рассчитано до июня 2027 года.

В составе самарской команды Раков принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России, в которых записал на свой счет 5 забитых голов и 2 результативные передачи. В декабре футболист перенес операцию.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится