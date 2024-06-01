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Сергей Игнашевич заявил, что обсудит своё будущее в "Балтике" после Суперфинала Кубка России

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Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич обсудит своё будущее в клубе после Суперфинала Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"
"Обсудим после игры, потому что пока этот вопрос не поднимался. После матча сядем с руководством, поговорим. Результат матча не будет решающим фактором", - цитирует Игнашевича "СЭ".

Матч Суперфинала Кубка России между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом" состоится завтра, 2-го июня, в 18:00 по московскому времени. Напомним, что в финале Пути регионов калининградцы одержали победу над московским "Спартаком", а команда Сергея Семака выбила из борьбы за трофей ЦСКА (1:1, 5:4 - пен.).

Сергей Игнашевич возглавляет "Балтику" с октября 2021 года - под его руководством команда заняла второе место в Первой лиге по итогам сезона-2022/2023 и напрямую вышла в РПЛ. Ранее в СМИ появилась информация о том, что российский специалист покинет клуб после Суперфинала Кубка России.

Балтика Сергей Игнашевич Кубок России
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