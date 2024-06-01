"Думаю, "Реал" будет праздновать меньше, чем мы сегодня, потому что "стыки" — это сложнее", - цитирует Гоцука "Матч ТВ".
Сегодня, 1 июня, "Пари НН" обыграл в гостях "Арсенал" из Тулы со счетом 2:0 и по итогам двухматчевого противостояния остался в РПЛ.
Также сегодня в 22:00 по московскому времени состоится финал Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" сыграет против дортмундской "Боруссии". Матч пройдет в Англии на стадионе "Уэмбли".
Защитник "Пари НН" Гоцук: стыковые матчи сложнее, чем финал Лиги чемпионов
Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук отметил сложность переходных матчей за право играть в РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"