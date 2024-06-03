"Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон!", - сказала Илюхина.
Санкт-петербургский "Зенит" переиграл калининградскую "Балтику" в суперфинале Кубка России с минимальным счетом (2:1) и завоевал третий трофей в сезоне. Ранее "сине-бело-голубые" заняли 1-е место в итоговой таблице чемпионата России, а в начале сезона одержали победу над ЦСКА в матче за Суперкубок страны.
Таким образом, "Зенит" завоевал "требл", победив во всех турнирах, в которых принимал участие.
Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина: итоги? Провальный сезон!
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина оценила выступления "сине-бело-голубых" в минувшем сезоне после победы над "Балтикой" (2:1) в финале Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"