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Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина: итоги? Провальный сезон!

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Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина оценила выступления "сине-бело-голубых" в минувшем сезоне после победы над "Балтикой" (2:1) в финале Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Как оценить итоги сезона? Провальный сезон! Провальный сезон!", - сказала Илюхина.

Санкт-петербургский "Зенит" переиграл калининградскую "Балтику" в суперфинале Кубка России с минимальным счетом (2:1) и завоевал третий трофей в сезоне. Ранее "сине-бело-голубые" заняли 1-е место в итоговой таблице чемпионата России, а в начале сезона одержали победу над ЦСКА в матче за Суперкубок страны.

Таким образом, "Зенит" завоевал "требл", победив во всех турнирах, в которых принимал участие.

Елена Илюхина Зенит Балтика Кубок России
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