Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Чайка
2 - 1
ЧелябинскЗавершен
Черноморец
1 - 4
РоторЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1
СоколЗавершен
Родина
3 - 1
УралЗавершен

Франция уверенно победила Колумбию, Кордоба вышел после перерыва

Сборная Франции одержала уверенную победу над Колумбией в товарищеском поединке.
Фото: Getty Images
Встреча прошла в США и завершилась со счётом 3:1 в пользу французов: дубль в составе победителей записал на свой счёт Дезире Дуэ, ещё один мяч забил Маркус Тюрам. Колумбийцы сумели ответить лишь одним точным ударом - отличился Хаминтон Кампас.

Джон Кордоба, права на которого принадлежат "Краснодару", появился на поле сразу после перерыва, однако не смог забить или ассистировать партнёрам.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится