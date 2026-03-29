Франция уверенно победила Колумбию, Кордоба вышел после перерыва

Сборная Франции одержала уверенную победу над Колумбией в товарищеском поединке.

Встреча прошла в США и завершилась со счётом 3:1 в пользу французов: дубль в составе победителей записал на свой счёт Дезире Дуэ, ещё один мяч забил Маркус Тюрам. Колумбийцы сумели ответить лишь одним точным ударом - отличился Хаминтон Кампас.



Джон Кордоба, права на которого принадлежат "Краснодару", появился на поле сразу после перерыва, однако не смог забить или ассистировать партнёрам.