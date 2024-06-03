"Возвращаюсь ли в ЦСКА? Да. Что будет дальше - посмотрим. Пока в планах просто отдохнуть", - приводит слова Помазуна "Матч ТВ".
Воспитанник ЦСКА Илья Помазун выступал на правах аренды в составе "Урала" из Екатеринбурга с августа 2020-го года. Срок аренды 27-летнего вратаря истекает 30-го июня. Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028-го года. Ранее агент Помазуна Алексей Сафонов заявлял, что его клиент планирует продолжить карьеру в Европе, а интерес к нему проявляют клубы из Турции.
В зимнее трансферное окно Помазуна связывали с возможным переходом в московский "Спартак". Основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 24-го мая продлил контракт с "армейцами" на два сезона.
Помазун: возвращаюсь в ЦСКА. Что будет дальше - посмотрим
Голкипер Илья Помазун, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в "Урале", рассказал, что возвращается в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Урала"