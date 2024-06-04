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Сразу пять игроков "Зенита" вошли в антитоп самых подешевевших футболистов РПЛ

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Пять игроков "Зенита" оказались в списке футболистов РПЛ, чья трансферная стоимость больше всего снизилась по окончанию сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Сразу пять игроков "Зенита" оказались в списке футболистов, чья трансферная стоимость больше всего снизилась.

В список самых подешевевших игроков вошли Вендел, Барриос, Дуглас Сантос, Родригао и Артур.

В этом же ряду оказались бывший спартаковец Георгий Джикия, а также четверка из ЦСКА - Фёдор Чалов, Иван Обляков, Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Источник: Transfermarkt

Зенит
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