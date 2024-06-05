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Карпин - о лимите на легионеров в РПЛ: ничего менять не надо. Хочется конкурентных футболистов

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о действующем лимите на игроков-иностранцев в РПЛ.
Фото: РПЛ
- Я считаю, что ничего менять не надо. Всегда хочется больше, но мне хочется конкурентных футболистов. Если нужно будет обязательно ставить пять или шесть, то они будут играть, потому что ты обязан их поставить, а не потому что они лучше. Пускай будет 20 конкурентоспособных, чем 60 - так себе, - сказал Карпин в эфире ютуб-канала "Это футбол, брат!"

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит на футболистов-легионеров, при котором каждому клубу допускается иметь не более 13 игроков-иностранцев в заявке на сезон и не более 8 одновременно на поле. По данным аналитического портала Transfermarkt, весной 2024 года в РПЛ выступало 172 футболиста-легионера из общего количества 428, или 40,2%.

Сборная России РПЛ РФС Валерий Карпин
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