"Я очень хочу, чтобы Соболев перешел в "Зенит". В команде Семака нужны русские футболисты. Совсем неважно, что он игрок "Спартака", главное - русский. Если он останется в красно-белом клубе, то никогда не станет чемпионом России, скорее всего", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Александр Соболев провёл за московский "Спартак" во всех турнирах 34 матча и отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Соболев может перейти в петербургский "Зенит" за 30 миллионов евро уже этим летом. Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, а команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, также сине-бело-голубые завоевали Кубок и Суперкубок страны.
Петржела: я очень хочу, чтобы Соболев перешел в "Зенит", в команде Семака нужны русские футболисты
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Александра Соболева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Спартак"