"Я лично против иностранных тренеров. Нашим тренерам очень тяжело в такой ситуации. Им нужно начинать с низов, то есть с какой-то академии, где надо проявлять себя и относиться профессионально, чтобы тебя заметили и взяли. Не стоит ждать, что тебя сразу пригласят в клуб РПЛ или ФНЛ, как только ты получишь лицензию. Нужно встать в очередь, а очередь очень большая", - сказал Радченко.
Недавно бывший российский футболист Михаил Гершкович предложил ввести налог для клубов РПЛ, которые приглашают иностранных тренеров. Идея заключается в том, чтобы защитить отечественных специалистов на внутреннем рынке тренеров. При этом Гершкович не против, чтобы опытные иностранцы тренировали в России, речь идет только о специалистах невысокого уровня, утончил он.
Российские клубы стали чаще приглашать тренеров из Сербии. Со следующего сезона сразу двое сербских специалистов станут новыми главными тренерами "Спартака" и ЦСКА. Руководство "красно-белых" пригласило Деяна Станковича, именитого футболиста, который уже успел получить опыт тренерской работы в Италии, Венгрии и у себя на родине. "Армейцы" решили сделать ставку на другого серба Марко Николича, он ранее возглавлял московский "Локомотив" и выиграл с "железнодорожниками" Кубок России.
Источник: "Чемпионат"
Радченко: я лично против иностранных тренеров. Нашим очень тяжело, им нужно начинать с низов
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу приглашения в российские клубы иностранных тренеров.
Фото: ФК "Спартак"