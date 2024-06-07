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Юрист бывшей жены Сафонова подтвердил информацию о запрете на выезд вратаря из России

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Юрист Максим Шилов, который представляет интересы бывшей жены российского вратаря Матвея Сафонова, высказался по поводу слухов о том, что футболисту огранили выезд из России за неуплату алиментов.
Фото: Metaratings
"Судебный пристав принял соответствующее постановление и ограничил Матвею Сафонову выезд за пределы Российской Федерации в связи с тем, что образовалась большая задолженность по оплате алиментов. Сумму не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но долг большой", - цитирует слова юриста "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матвею Сафонову запретили выезд за пределы России из-за неуплаты задолженности по алиментам, сумма которой составляет 60 млн рублей. Его переход в "ПСЖ" оказался под угрозой срыва.

Напомним, что в сезоне 23/24 Матвей Сафонов провёл в составе "Краснодара" 30 матчей, 11 из которых оказались сухими, а также смог отдать 1 голевую передачу в матче с "Балтикой".

Трансферная стоимость российского вратаря на интернет-портале Transfermarkt оценивается суммой в 20 млн евро.

Матвей Сафонов Краснодар Чемпионат России ПЛ ПСЖ
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