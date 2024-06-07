"Знаю Марко и очень рад, что он стал главным тренером армейцев. Его результаты, которые я видел в "Локомотиве", "Партизане" и "Шабаб Аль-Ахли", позволяют ему быть тренером такого большого клуба, как ЦСКА. Очень рад его назначению!", - цитирует слова Красича Sport24.
Милош Красич выступал в составе московского ЦСКА с 2004 года по 2010 год. В составе "армейцев" сербский полузащитник провёл 229 матчей, в которых отметился 32 забитыми мячами и 34 голевыми передачами. В стане красно-синих 2 раза становился чемпионом России, по 4 раза брал Кубок и Суперкубок России, а также завоевывал Кубок УЕФА 04/05. Был признан лучшим игроком Сербии в 2009 году.
Напомним, что 6 июня 2024 года Марко Николич официально возглавил московских "армейцев", подписав контракт на 2 года. Отметим, что ранее сербский специалист тренировал в РПЛ московский "Локомотив", с которым смог завоевать Кубок России, обыграв в финале самарские "Крылья Советов" со счётом 3:1.
Милош Красич высказался по поводу назначения Николича на пост главного тренера ЦСКА
Бывший сербский полузащитник московского ЦСКА Милош Красич поделился своим мнением о назначении Марко Николича на пост главного тренера "армейцев".
Фото: "Чемпионат"