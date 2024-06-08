"Атмосфера на матче Беларусь - Россия - бомба. Очень приятно играть при таком стадионе и при таких болельщиках. Спасибо им, что приехали", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Вчера, 7-го июня, сборная России одержала разгромную победу над Белоруссией со счётом 4:0. Матч проходил на олимпийском стадионе "Динамо" в Минске, а забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). Напомним, что в марте сборная России одержала победу над Сербей с таким же счётом, а сама игра проходила на домашнем стадионе московского "Динамо".
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в будущем национальная команда России может провести ещё одну товарищескую встречу со сборной Белоруссии.
Константин Тюкавин поделился эмоциями от атмосферы на матче сборной России с Белоруссией
Форвард "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин рассказал об атмосфере на матче национальной команды России с Белоруссией.
Фото: сборная России по футболу