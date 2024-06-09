"Считаю, что [сборная России] спокойно вышла бы из группы. Недавний матч с Беларусью еще раз подтвердил, что у нас есть футболисты хорошего уровня. Когда они готовы, то могут обыграть любого соперника. Не могу сказать, что белорусы слабые, просто так получилось, что мы хорошо сыграли", - сказал Терёхин.
Напомним, футбольный организации ФИФА и УЕФА запретили российским клубам и сборной России участвовать в международных турнирах. С ноября 2021 года сборная и по настоящий момент сборная не сыграла ни одного официального матча и вынуждена проводить только товарищеские встречи. Недавно россияне с крупным счетом обыграли сборную Белоруссии (0:4), а до этого были победы над Сербией (4:0) и Кубой (8:0). Последний раз на международных соревнованиях сборная России играла 14 ноября 2021 года против сборной Хорватии, матч закончился победой хорватов со счетом 1:0.
Евро-2024 пройдет во Франции, турнир стартует 14 июня, в матче-открытии сыграют Германия и Шотландия. Финал состоится 14 июля.
Источник: "Евро-Футбол"
Футбольный эксперт Терёхин: сборная России спокойно вышла бы из группы на Евро-2024
Футбольный эксперт Олег Терёхин оценил, как бы играла сборная России, если бы команду допустили до Евро-2024.
Фото: РФС