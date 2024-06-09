"Что касается появившейся в чемпионате интриги в этом сезоне, то её, скорее, создали ошибки "Зенита". "Краснодар" и "Динамо" упустили шанс, которого, скорее всего, у них еще лет десять не будет. "Зенит", если сохранит состав, в следующем сезоне будет фаворитом", - сказал Титов.
В минувшем сезоне судьба чемпионского титула решалась в самом последнем 30-м туре. В решающих играх "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1), а московское "Динамо" не смогло добиться нужного результата в матче с "Краснодаром". Динамовцам для победы в РПЛ нужно было сыграть вничью, но "бело-голубые" проиграли "быкам" с минимальным счетом 1:0.
В итоге золотые медали уже в шестой раз подряд заполучил "Зенит", команда Сергея Семака набрала 57 очков. Всего на один балл отстал "Краснодар", который завоевал серебряные медали. Бронзой довольствовались игроки московского "Динамо", набрав 56 очков.
Источник: ТАСС
Титов: "Краснодар" и "Динамо" упустили шанс, которого у них еще лет десять не будет
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился мнением о прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости