– Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что его выпустят, и что он еще сыграет, — приводит слова Глушакова “Матч ТВ”.
Напомним, действующее трудовое соглашение Квинси Промеса с московским “Спартаком” истекает 30 июня текущего года. В настоящее время форвард по-прежнему находится в Дубае, где его задержали по делу о ДТП. Кроме того, на своей родине в Нидерландах футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения.
Глушаков выразил надежду на возвращение Промеса в “Спартак”
Экс-полузащитник “Спартака” Денис Глушаков выразил надежду на возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"