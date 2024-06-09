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Глушаков выразил надежду на возвращение Промеса в “Спартак”

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Экс-полузащитник “Спартака” Денис Глушаков выразил надежду на возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
– Сам не знаю, что будет. Надеюсь, что его выпустят, и что он еще сыграет, — приводит слова Глушакова “Матч ТВ”.

Напомним, действующее трудовое соглашение Квинси Промеса с московским “Спартаком” истекает 30 июня текущего года. В настоящее время форвард по-прежнему находится в Дубае, где его задержали по делу о ДТП. Кроме того, на своей родине в Нидерландах футболист приговорен к 7,5 года тюремного заключения.

Денис Глушаков Квинси Промес Спартак
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