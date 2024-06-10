"Матчи сборной ещё не приелись? Да нет, конечно. Это сборная - нужно играть. Если говорят играть, значит, мы будем играть. Мы же не скажем, что это товарищеский матч, значит, не хотим ехать. Конечно, надо играть. И мы всегда будем с большим желанием приезжать в сборную", - цитирует Тюкавина "Известия".
Напомним, что 7-го июня сборная России одержала победу над Белоруссией в товарищеском матче со счётом 4:0. Забитыми мячами отличились: Иван Обляков, Константин Тюкавин и Фёдор Чалов (дубль). На мартовских сборах национальная команда России одержала победу с таким же счётом над сборной Сербии, матч проходил на стадионе московского "Динамо".
В сезоне-2023/2024 Константин Тюкавин вышел на поле в 38-ми встречах за московское "Динамо" во всех турнирах, форвард записал на свой счёт 17 забитых мячей и 10 голевых передач. Рыночная стоимость игрока, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.
Тюкавин - о матчах сборной России: если говорят играть, значит, мы будем играть
Форвард московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин высказался об играх национальной команды.
Фото: ФК "Динамо"