"Из русских футболистов в Париже я помню Семака и Яновского. Хорошие ребята, но им было сложно акклиматизироваться во Франции. Сафонов может стать таким же провальным трансфером для "ПСЖ", как и они. В целом, российским игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к стране и чемпионату", - поделился мнением Арно Эрман.
Журналист уточнил, что скандальная история голкипера с его экс-супругой, которая требует от него многомиллионный долг за алименты, никак не скажется на престиже лидера чемпионата Франции. В противном случае клуб бы не рисковал своей репутацией, пытаясь подписать Сафонова.
Ранее стало известно, что на вратаря наложили ограничение на выезд из России в связи с задолженностью по алиментам. В СМИ фигурировала сумма в размере 60 миллионов рублей. Из-за этого трансфер 25-летнего россиянина может сорваться. Парижане довольны футбольным аспектом этой сделки и готовы заплатить 20 миллионов евро с учетом бонусов. Предполагается, что переход состоится в это летнее трансферное окно.
Источник: Sport24
Журналист L’Equipe считает, что трансфер Сафонова в "ПСЖ" может стать провалом
Журналист L’Equipe Арно Эрман считает, что трансфер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в "Пари Сен-Жермен" может стать провальным.
Фото: ФК "Краснодар"