Источник: "Дженоа" интересуется полузащитником "Краснодара" Сперцяном

"Дженоа" проявляет предметный интерес к 24-летнему полузащитнику "Краснодара" и сборной Армении Эдуарду Сперцяну, сообщил источник.

Фото: ФК "Краснодар"

Позиция, на которой выступает Сперцян, является для итальянского клуба приоритетной, в летнее трансферное окно итальянцы хотят усилить состав. В сообщении уточняется, что представители "Дженоа" официально пока не обращались к руководству "Краснодара" по поводу трансфера.



Ранее в СМИ писали, что Эдуардом также интересовались и другие клубы Серии А, в том числе "Лацио", "Наполи", "Фиорентина" и "Ювентус". Спортивный директор последнего позже опроверг интерес "старой сеньоры" к армянскому игроку. Недавно стало известно, что римский "Лацио" также не будет претендовать на хавбека из-за его цены.



Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока в последнее время выросла до 20 миллионов евро. В минувшем сезоне Сперцян провел за "быков" 33 матча, в которых отметился 11 голами и 4-мя голевыми передачами. Контракт полузащитника с краснодарским клубом рассчитан до лета 2026 года.



"Дженоа" в минувшем сезоне заняла 11 место в Серии А, набрав 49 очков.