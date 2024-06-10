Источник отмечает, что причиной увольнения Талалаева стала его позиция касаемо трансферов клуба. Андрей Викторович хотел, чтобы все переходы согласовывались с ним, а иначе новый игрок "будет бегать в стороне". Также он отметил, что в ином случае руководству "Химок" нужно будет менять тренерский штаб.
Андрей Талалаев занял с "Химками" первое место в Первой лиге-23/24 года, которое позволило подмосковной команде подняться в российскую премьер-лигу.
Владимир Слишкович является одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковной команды. Напомним, что ранее боснийский специалист тренировал московский "Спартак", с которым потерпел лишь 1 поражение в 10 матчах, уступив в финале Пути Регионов калининградской "Балтике". На посту главного тренера он сменил испанского специалиста Гильермо Абаскаля, которого уволили 14 апреля 2024 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Химки" уволили Талалаева после выхода команды в РПЛ. Вероятно, его заменит Слишкович
Подмосковные "Химки" решили уволить своего главного тренера Талалаева, который вывел команду в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"