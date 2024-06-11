"Сейчас очень много слухов вокруг. Но, скажу так, есть один европейский клуб, который интересуется Владимиром. Эта команда готовится к квалификации Лиги чемпионов. Что касается предложений из России, интерес тоже есть, но если мы говорим о том, что ближе к реальности — это Европа", - сказала Кашчелан.
Владимир Слишкович возглавлял московский "Спартак" в конце минувшего сезона после того, как руководство уволило Гильермо Абаскаля. За десять матчей под его руководством команда проиграла лишь единожды, в Кубке России, а в Российской Премьер-Лиге красно-белые ни разу не терпели поражений. Боснийский специалист работал в тренерском штабе "Спартака", предполагалось, что он останется в клубе, но Слишкович решил покинуть команду. Новым главным тренером красно-белых со следующего сезона станет Деян Станкович.
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Владимир Слишкович является одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных "Химок" после увольнения Андрея Талалаева.
В прошедшем розыгрыше РПЛ "Спартак" занял пятое место, набрав 50 очков. В Кубке спартаковцы вылетели, остановившись в шаге от суперфинала, проиграв калининградской "Балтики" (0:1) в финале Пути регионов.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Слишковича: есть интерес из России, но Европа ближе к реальности
Агент Марияна Кашчелан, представляющий интересы тренера Владимира Слишковича, рассказала о продолжении его тренерской карьеры.
Фото: ФК "Спартак"