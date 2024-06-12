"Может, какой-то спад у нас был, где-то не везло. На самом деле так и было, потому что в Воронеже, например, играли, победная игра была, доминировали. Могли забить еще в конце, а в итоге пропустили на 99-й... Но самое главное, что нам повезло в последнем туре. Но я скажу, что все ребята и тренеры говорили, что ничего страшного, все нормально, бывают и поражения, и плохие игры, и плохие моменты. Никто на это не обращал внимания", - цитирует Сергеева "РБ Спорт".
В заключительном туре сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" на своём поле одержал победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1. Благодаря этому сине-бело-голубые смогли стать чемпионами России в шестой раз кряду, на второй строчке расположились "быки", а бело-голубые заняли лишь третье место. "Зенит" сыграет с "Краснодаром" в матче за Суперкубок России, эта встреча откроет сезон-2024/2025.
Также команда Сергея Семака стала обладателем Кубка России - в финальном матче петербургский клуб одержал победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1. В завершившемся сезоне Иван Сергеев провёл за "Зенит" во всех турнирах 39 матчей и отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Нападающий "Зенита" Сергеев: во время неудачной серии тренеры говорили, что ничего страшного, все нормально
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал об атмосфере в команде во время неудачной серии.
Фото: ФК "Зенит"