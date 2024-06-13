- Раз ЦСКА не продлевает контракт с Заболотным, то "Химки" — хороший вариант для него, не нужно никуда уезжать из Москвы. А для самих "Химок" приход Заболотного — однозначное усиление, им нужен был нападающий такого плана с опытом игры в Премьер-лиге.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что подмосковные "Химки" проявляют интерес к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.
Контракт 32-летнего центрфорварда с "армейцами" истекает в конце июня и пока не был продлен. В минувшем сезоне воспитанник академии столичного клуба забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи в 42 матчах за красно-синих в РПЛ и Кубке России.
Источник: Legalbet
Точилин: для "Химок" приход Заболотного стал бы однозначным усилением
Бывший наставник "Сочи" Александр Точилин поделился мыслями о нападающем ЦСКА Антоне Заболотном.
Фото: "СЭ"