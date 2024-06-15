"Дело в том, что предыдущий контракт с Антоном был подписан еще в 2019 году. Давайте посмотрим объективно - тогда была другая жизнь, другие возможности и другая ситуация в российском футболе в принципе. Сегодня таких контрактов практически нет. Надо жить и работать именно здесь и сейчас", - заявил Нагорных.
Контракт полузащитника сборной России Антона Миранчука с "Локомотивом" истекает 30-го июня 2024-го года. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" предлагают футболисту новое соглашение с понижением заработной платы. По словам Вадима Шпинева, агента Миранчука, "Локомотив" предлагал его клиенту контракт с двукратным понижением зарплаты.
Если новый контракт не будет подписан, Миранчук покинет "Локомотив" в статусе свободного агента. По данным СМИ, интерес к игроку проявляет греческий ПАОК и санкт-петербургский "Зенит".
Источник: "РБ Спорт"
Нагорных - о зарплате Миранчука в "Локомотиве": прошлый контракт был подписан в 2019 году - это была другая жизнь
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о трудностях с продлением контракта полузащитника команды Антона Миранчука.
Фото: "Матч ТВ"